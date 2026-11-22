{"_id":"6b02e0af5ace6db1910d12d7","slug":"video-video-36-ghata-ma-12-mata-sa-thahal-brabka-saugdhaka-hathasa-para-lgama-lgana-ka-canata-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: 36 घंटे में 12 मौतों से दहला बाराबंकी, सड़क हादसों पर लगाम लगाने की चुनौती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाराबंकी जिले की सड़कों पर मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को हुए अलग-अलग हादसों में नौ लोगों की मौत का मातम अभी थमा भी नहीं था कि रविवार को देवा क्षेत्र में एक और भीषण हादसे ने तीन परिवारों को उजाड़ दिया। देवा-फतेहपुर मार्ग पर सलारपुर गांव के पास सीएनजी ऑटो और पिकअप की टक्कर में महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस तरह पिछले 36 घंटे में जिले में सड़क हादसों में 12 लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले शनिवार सुबह करीब छह बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राजस्थान से शव लेकर पश्चिम बंगाल जा रही एंबुलेंस की पिकअप से टक्कर हो गई थी। हादसे में पांच लोगों की मौत हुई थी। इसी दिन रामनगर और जैदपुर क्षेत्रों में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में चार अन्य लोगों की जान चली गई थी। लगातार हो रहे हादसों ने जिले में सड़क सुरक्षा के इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बाराबंकी देश के उन 100 जिलों में शामिल है, जहां सड़क हादसों की संख्या सर्वाधिक है। प्रदेश में भी जिला 12वें स्थान पर है। हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिले के आठ थाना क्षेत्रों में क्रिटिकल कॉरिडोर बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। एएसपी विवेक तिवारी ने बताया कि देवा क्षेत्र में हुए हादसे की जांच शुरू करा दी गई है।

... और पढ़ें