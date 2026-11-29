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16 नवंबर को वायरल हुए वीडियो में कलाम सेंटर के सामने एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राएं कतार में सिर झुकाकर खड़े नजर आए थे। सीनियर छात्रों के गुजरने पर वे तेज आवाज में ‘प्रणाम महोदय जी’ और छात्राओं के सामने ‘प्रणाम मैडम जी’ बोल रहे थे। आसपास सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। सीनियर छात्र जूनियरों को डपटते और हिदायत देते दिखे थे। जूनियरों के चेहरों पर डर और असहजता साफ नजर आ रही थी। वीडियो सामने आने के बावजूद शुरुआत में कार्रवाई के बजाय प्रशासन इसे सामान्य अभिवादन बताकर बचाव करता रहा। जांच में रैगिंग सामने आने के बाद कार्रवाई करनी पड़ी।केजीएमयू ही नहीं, लोहिया संस्थान में भी रैगिंग का मामला सामने आ चुका है। इस मामले में संस्थान ने छह छात्रों को निलंबित कर दिया था। एंटी रैगिंग सेल की वेबसाइट पर छात्राें ने शिकयत दर्ज कराई थी, जिसके बाद हरकत में आए संस्थान प्रशासन ने कार्रवाई की थी। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राएं मुख्य परिसर स्थित एससी राय हॉस्टल में रहते हैं। वहीं, द्वितीय व तृतीय वर्ष के सीनियर छात्र शहीद पथ स्थित सरयू हॉस्टल में रहते हैं। अगस्त 2021 में 2019 और 2020 बैच के छात्रों पर जूनियर छात्रों से रैगिंग का आरोप लगा था। एक छात्र ने ईमेल से इसकी शिकायत की थी। इसके बाद डीन, प्रॉक्टर ने कमेटी गठित कर जांच की थी। आरोपों की पुष्टि के बाद छह छात्रों को निलंबित कर दिया गया था। (माई सिटी रिपोर्टर )