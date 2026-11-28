यूपी: बाराबंकी में किसान पथ पर ट्रकों की भिड़ंत, लगी भीषण आग, केबिन में जिंदा जला एक व्यक्ति; कई की तलाश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 28 Nov 2026 11:54 AM IST
सार
बाराबंकी के माती इलाके में किसान पथ पर दो ट्रकों की भिड़ंत के बाद एक ट्रक के केबिन में भीषण आग लग गई। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने आग बुझाई। हादसे में एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। पुलिस अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश कर रही है।
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विस्तार
माती इलाके में किसान पथ हाईवे पर शनिवार को तेज रफ्तार ट्रक आगे चल रहे ट्रक से भिड़ गया। टक्कर के बाद पीछे चल रहे ट्रक के केबिन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई और यातायात थम गया।
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सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान ट्रक के केबिन में सवार लोग आग की चपेट में आ गए। मौके से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि हादसे के वक्त केबिन में अन्य लोग भी मौजूद थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हादसे के समय केबिन में कुल कितने लोग सवार थे। मौके पर मौजूद सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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