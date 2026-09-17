प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को किया प्रदर्शित, VIDEO

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान-जन सेवा से देश सेवा के अंतर्गत बृहस्पतिवार को विकास भवन परिसर में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं, विकास परियोजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद और मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने फीता काटकर किया। इसके बाद प्रदर्शनी में पहुंचे सदर विधायक भूपेश चौबे ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों पर प्रदर्शित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों से संबंधित सामग्री देखी तथा अधिकारियों से योजनाओं के संबंध में जानकारी ली।

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