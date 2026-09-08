{"_id":"6a9fdbe77d252ab7c80ca195","slug":"video-villager-dies-of-electrocution-after-11000-volt-wire-falls-on-house-in-ballia-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"बलिया में घर पर गिरा 11 हजार वोल्ट का तार, करंट लगने से ग्रामीण की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में मंगलवार सुबह घर पर 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन का तार टूटकर गिरने से हृदयानंद वर्मा की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। नगर पंचायत प्रतिनिधि मंटन वर्मा समर्थकों के साथ बैरिया विद्युत उपकेंद्र पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। घटना को देखते हुए थाना प्रभारी आरपी सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर डटे रहे।

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