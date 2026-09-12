Ballia News: 25 वार्डों में 1000 स्ट्रीट लाइट से जगमग होगा शहर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:12 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:12 AM IST
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बलिया। शहर के 25 वार्डों की मुख्य सड़कें और गलियां जल्द ही स्ट्रीट लाइट की रोशनी से जगमग होंगी। नगर पालिका परिषद ने शहर में प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक हजार से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
नई लाइटें लगने के बाद वार्डों में अंधेरे की समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है।
नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि शहर के सभी 25 वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना तैयार की गई है। बोर्ड की बैठक में सभासदों ने प्रत्येक वार्ड में 25-25 स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद राज्य वित्त से एक हजार स्ट्रीट लाइट खरीदने का निर्णय लिया गया। नगर पालिका की ओर से अब योजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी गई है।
स्ट्रीट लाइट मुख्य सड़कों के साथ ही जरूरत के अनुसार मोहल्लों की गलियों में भी लगाई जाएंगी। इससे रात के समय आवागमन करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। वहीं, अंधेरे के कारण होने वाली असुविधाओं पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है।
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इसके साथ ही नगर पालिका शहर में क्रॉस ड्रेनों की मरम्मत और जरूरत के स्थानों पर उनके निर्माण का कार्य भी कराएगी।
इससे जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नगर पालिका का कहना है कि दोनों कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
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नई लाइटें लगने के बाद वार्डों में अंधेरे की समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है।
नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि शहर के सभी 25 वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना तैयार की गई है। बोर्ड की बैठक में सभासदों ने प्रत्येक वार्ड में 25-25 स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद राज्य वित्त से एक हजार स्ट्रीट लाइट खरीदने का निर्णय लिया गया। नगर पालिका की ओर से अब योजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी गई है।
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स्ट्रीट लाइट मुख्य सड़कों के साथ ही जरूरत के अनुसार मोहल्लों की गलियों में भी लगाई जाएंगी। इससे रात के समय आवागमन करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। वहीं, अंधेरे के कारण होने वाली असुविधाओं पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है।
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इसके साथ ही नगर पालिका शहर में क्रॉस ड्रेनों की मरम्मत और जरूरत के स्थानों पर उनके निर्माण का कार्य भी कराएगी।
इससे जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नगर पालिका का कहना है कि दोनों कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।