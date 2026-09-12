Ballia News: बिजली कटौती से नाराजगी, सोमवार से धरने की चेतावनी

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बैरिया। उमस भरी गर्मी में बिजली की अनियमित आपूर्ति ने बैरिया क्षेत्र के उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रातभर बिजली आने-जाने का सिलसिला चलता रहता है। शुक्रवार को छात्र नेता नितेश कुमार सिंह के नेतृत्व में लोग विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता मूलचंद शर्मा के कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देने का प्रयास किया। लोगों का आरोप है कि अधिशासी अभियंता ने यह कहते हुए ज्ञापन लेने से इन्कार कर दिया कि पहले क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं के नाम और कनेक्शन नंबर उपलब्ध कराएं। इसके बाद ही ज्ञापन लेंगे। इसके बाद छात्र नेता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले से अवगत कराया। लोगों ने आपूर्ति में सुधार नहीं होने पर सोमवार से बैरिया विद्युत केंद्र पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।