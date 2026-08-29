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नवजात की मौत पर बवाल, परिजनों का आरोप पैसे के लिए ऑक्सीजन मास्क लगाया; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 29 Aug 2026 11:52 AM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 11:52 AM IST







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नगर स्थित एक हॉस्पिटल में प्रसव के कुछ घंटे बाद नवजात बच्चे की मौत होने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल की डॉक्टर और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही बरतने, गलत इंजेक्शन लगाने तथा उन्हें धमकाने का गंभीर आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई। ... और पढ़ें

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