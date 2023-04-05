Ballia News: रास्ते के विवाद में मारपीट, छह पर एफआईआर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
बलिया। पकड़ी थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना 22 अप्रैल 2026 को रामापार गांव में हुई थी। शिकायतकर्ता पप्पू कुमार प्रजापति ने आरोप लगाया कि उमेश प्रजापति ने अपने घर के पास रास्ते पर मिट्टी डालकर ईंट से घेर दिया था। उनके चाचा महेश प्रजापति और पिता दिनेश प्रजापति ने इसका विरोध किया। इस पर उमेश प्रजापति, मतीसरी, सुनीता, सुरेश, रीना और सोनम ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से उन पर हमला किया। हमलावरों ने महेश प्रजापति की पत्नी हेवान्ती देवी को भी घर में घुसकर पीटा। पप्पू कुमार प्रजापति ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर 13 सितंबर को पकड़ी थाने में मामला दर्ज हुआ। थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार ने बताया कि उपनिरीक्षक भूपेंद्र नारायण सिंह को जांच सौंपी गई। संवाद
विज्ञापन