फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Allegations of corruption in the land consolidation process; demand for an inquiry by the District Magistrate.

Ballia News: चकबंदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप, डीएम से जांच की मांग

Mon, 14 Sep 2026 01:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
Allegations of corruption in the land consolidation process; demand for an inquiry by the District Magistrate.
लालगंज। बैरिया तहसील क्षेत्र के वाजिदपुर मौजे में चल रही चकबंदी प्रक्रिया को लेकर ग्रामीण विमलेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत की है।
विज्ञापन

उन्होंने चकबंदी विभाग के एसओसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच, मौके पर पैमाइश और अभिलेखों के सत्यापन की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैसे लेकर चक का क्षेत्रफल और स्थान बदलकर दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया। पहले जहां उनका खेत था, वहां अब दूसरे व्यक्ति का चक निर्धारित कर दिया गया है। विमलेश सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चकबंदी विभाग से जुड़े पूर्व मामलों का भी हवाला देते हुए प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाए।

वहीं, सहायक चकबंदी अधिकारी सुरेंद्र यादव ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि एसओसी का कार्य चक परिवर्तन और पैमाइश करना नहीं है। वाजिदपुर में चक परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपत्तियां सीओ के यहां दर्ज कर उनकी सुनवाई की जा रही है और सही पाए जाने पर नियमानुसार सुधार किया जा रहा है। एसओसी सचेंद्र कुमार से संपर्क नहीं हो सका।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed