Ballia News: नाबालिग से जबरन शादी और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:42 AM IST
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बलिया। रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों की चेकिंग के दौरान जीआरपी ने पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में वांछित 23 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार आरोपी पर नाबालिग किशोरी को ले जाने, जबरन शादी करने और दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी को चालान कर न्यायालय भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
जीआरपी थानाध्यक्ष राजकपूर सिंह ने बताया कि रविवार को रेलवे स्टेशन बलिया पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु और वांछित आरोपियों की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर महाबीर लॉज वाली गली से दोपहर रुपेश साहनी निवासी चकनिया, थाना पिपरा, जनपद मोतिहारी (बिहार) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ थाना जीआरपी बलिया में पॉक्सो एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज है।
पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया कि वह सूरत से मुजफ्फरपुर की यात्रा कर रहा था। उसके और किशोरी के माता-पिता सूरत में आसपास की कंपनियों में काम करते थे। इसी दौरान उसकी किशोरी से जान-पहचान हुई और वह उसके संपर्क में आ गया। आरोपी के अनुसार दोनों बलिया रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ट्रेन से हाजीपुर चले गए, जहां उसने किशोरी से जबरन शादी की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
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बलिया अपने अधिवक्ता से मिलने आया था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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पुलिस के अनुसार आरोपी पर नाबालिग किशोरी को ले जाने, जबरन शादी करने और दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी को चालान कर न्यायालय भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
जीआरपी थानाध्यक्ष राजकपूर सिंह ने बताया कि रविवार को रेलवे स्टेशन बलिया पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु और वांछित आरोपियों की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर महाबीर लॉज वाली गली से दोपहर रुपेश साहनी निवासी चकनिया, थाना पिपरा, जनपद मोतिहारी (बिहार) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ थाना जीआरपी बलिया में पॉक्सो एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज है।
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पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया कि वह सूरत से मुजफ्फरपुर की यात्रा कर रहा था। उसके और किशोरी के माता-पिता सूरत में आसपास की कंपनियों में काम करते थे। इसी दौरान उसकी किशोरी से जान-पहचान हुई और वह उसके संपर्क में आ गया। आरोपी के अनुसार दोनों बलिया रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ट्रेन से हाजीपुर चले गए, जहां उसने किशोरी से जबरन शादी की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
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बलिया अपने अधिवक्ता से मिलने आया था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया।