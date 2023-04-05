फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   The department stands with the family during this difficult time

Ballia News: मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है विभाग

Mon, 14 Sep 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
The department stands with the family during this difficult time
चौकियामोड़। उभांव थाना क्षेत्र के सोनाडीह (दोथ) गांव निवासी सेवानिवृत्त सीआरपीएफ जवान अमरेश बहादुर सिंह की हत्या के मामले को सीआरपीएफ महानिदेशालय ने गंभीरता से लिया है।
विज्ञापन

रविवार को सीआरपीएफ 95 बटालियन के सहायक कमांडेंट रंजन सिंह उभांव थाने पहुंचे। उन्होंने इंस्पेक्टर दिनेश पाठक से घटना के बाद पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और विवेचना की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद वह अमरेश के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ विभाग खड़ा है ।
विज्ञापन

सहायक कमांडेंट रंजन सिंह ने बताया कि महानिदेशालय ने प्रकरण का संज्ञान लिया है। सेक्टर और महानिदेशालय स्तर से भी लगातार निगरानी की जा रही है। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहकर कार्रवाई की जानकारी ली जा रही है। इसकी रिपोर्ट महानिदेशालय को भेजी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवेचक के संपर्क में रहेंगे सीआरपीएफ अधिकारी : सहायक कमांडेंट ने बताया कि मामले के विवेचक से भी लगातार संपर्क बना हुआ है। विवेचना में होने वाली कार्रवाई और प्रगति की जानकारी सीआरपीएफ अधिकारियों को मिलती रहेगी। विभाग का प्रयास है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो और कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed