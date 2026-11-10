रेलवे की अनुमति के इंतजार में अटकी अंडरग्राउंड केबल बदलने की योजना, VIDEO

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सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के नीचे से गुजरी क्षतिग्रस्त अंडरग्राउंड विद्युत केबल को बदलने का कार्य रेलवे प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने से लंबे समय से अटका हुआ है। इसके चलते क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है। बिजली संकट का असर पेयजल आपूर्ति, आटा चक्कियों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। वहीं, कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू के खराब होने की आशंका से कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है।

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