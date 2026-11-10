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रेलवे की अनुमति के इंतजार में अटकी अंडरग्राउंड केबल बदलने की योजना, VIDEO
सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के नीचे से गुजरी क्षतिग्रस्त अंडरग्राउंड विद्युत केबल को बदलने का कार्य रेलवे प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने से लंबे समय से अटका हुआ है। इसके चलते क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है। बिजली संकट का असर पेयजल आपूर्ति, आटा चक्कियों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। वहीं, कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू के खराब होने की आशंका से कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है।
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