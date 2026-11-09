{"_id":"6af1e3e67c8bb06fc8001d78","slug":"video-mulayam-singh-saved-constitution-by-ordering-firing-action-taken-against-kar-sevaks-was-justified-sanatan-pandey-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुलायम सिंह ने गोली चलवाकर संविधान बचाया था, कारसेवकों पर कार्रवाई सही थी: सनातन पांडेय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बलिया। समाजवादी पार्टी के बलिया सांसद सनातन पांडेय ने 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने संविधान की रक्षा और संभावित गृहयुद्ध को रोकने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया था। उनका यह फैसला बिल्कुल सही था। भाजपा तीन दशक से अधिक समय से इस घटना का राजनीतिकरण कर जनता को गुमराह कर रही है। सांसद सनातन पांडेय सोमवार को पांडेपुर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उस समय विवादित स्थल पर अदालत का स्थगन आदेश था। ऐसे में वहां कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी थी।

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