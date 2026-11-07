Ballia News: 22 थाना क्षेत्रों के 877 स्थानों पर स्थापित होंगी मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं

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रविवार की शाम वैदिक मंत्रोच्चार, घंट-घड़ियाल, शंख और नगाड़ों की गूंज के बीच विधि-विधान से प्रतिमाओं का पट खोला जाएगा। एएसपी दक्षिणी संजय वर्मा ने बताया कि पूजा और दर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है।नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिसकर्मी और खुफिया विभाग के कर्मचारी वर्दी तथा सादे कपड़ों में अपने-अपने क्षेत्रों में चक्रमण करेंगे। जिले में सबसे अधिक 88 प्रतिमाएं उभांव थाना क्षेत्र में स्थापित की जाएंगी। इसके बाद गड़वार में 83, भीमपुरा में 76 और सिकंदरपुर में 70 प्रतिमाएं स्थापित होंगी। वहीं नगरा में 60, बांसडीहरोड में 47, फेफना में 46, मनियर में 44 और सहतवार में 38 स्थानों पर मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। इसी क्रम में पकड़ी में 33, बैरिया में 32, रसड़ा कोतवाली में 31, सुखपुरा और खेजुरी में 30-30, चितबड़ागांव में 30, रेवती में 28, हल्दी में 22, नरही में 20, दुबहड़ में 18 और दोकटी में 14 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी।