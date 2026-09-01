बलिया में गंगा का जलस्तर बढ़ा, निहोरा नगर के 50 घरों में घुसा पानी, डीएम ने किया औचक निरीक्षण

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बलिया में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के निहोरा नगर में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। मंगलवार को इसकी सूचना पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद लेखपाल और कानूनगो से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली। बताया गया कि नगर के वार्ड नंबर 24 में करीब 50 घरों में पानी पहुंच गया है, जबकि वार्ड नंबर 11 में भी कुछ घर प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी ने नगर पालिका क्षेत्र के सभी 25 वार्डों में व्यापक सर्वे कराने के निर्देश दिए। सर्वे में प्रत्येक वार्ड में कितने मकानों में पानी पहुंचा है, कितने घर सुरक्षित हैं और कितनी गर्भवती महिलाएं प्रभावित क्षेत्रों में हैं, इसकी जानकारी जुटाने को कहा गया। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट मंगलवार शाम तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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