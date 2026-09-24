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बारिश भी नहीं रोक सकी कुश्ती का रोमांच, देर शाम तक भिड़े पहलवान; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 24 Sep 2026 08:54 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 08:54 PM IST







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नगरा-बिल्थरारोड मुख्य मार्ग पर निछुआडीह स्थित आदि शक्ति परमेश्वरी धाम में अंतिम मेले के अवसर पर विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बारिश के बीच भी कुश्ती प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ। देर शाम तक लोग मैदान में डटे रहे और पहलवानों के दांव-पेच का आनंद लेते रहे। ... और पढ़ें

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