यूपी: मऊ से लापता ई-रिक्शा चालक का शव बलिया में मिला, हत्या की आशंका; दोस्तों की बात सुन सभी हैरान

दोस्तों ने पुलिस को बताया कि इंदौली नहर के पास पहुंचने पर रणजीत अचानक नहर में कूद गया। हालांकि, परिजनों ने दोस्तों के इस बयान पर सवाल उठाते हुए हत्या की आशंका जताई। पुलिस को मामला संदिग्ध लगने पर तीन दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। उनकी निशानदेही पर इंदौली नहर में रणजीत की तलाश शुरू कराई गई।



मधुबन और उभांव पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम ने नहर में तलाश अभियान चलाया। करीब दो घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद रणजीत का शव बरामद कर लिया गया। शव मिलते ही मौके पर मौजूद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। परिजन शव देखकर रोते-बिलखते रहे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मऊ भेज दिया।



हिरासत में लिए गए तीनों संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। उभांव थानाध्यक्ष दिनेश पाठक ने बताया कि मामले में मधुबन थाने में प्राथमिकी दर्ज है। शव को मधुबन पुलिस अपने साथ ले गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।