महिला होमगार्ड ने फंदा लगाया: पति की मौत के बाद जिंदगी में आया दूसरा मर्द, बेटी उसे कहती थी पापा; 2 लोग अरेस्ट

वाराणसी में चितईपुर थाना क्षेत्र के नेवादा स्थित हनुमत कृपा अपार्टमेंट के प्रथम तल पर रहने वाली महिला होमगार्ड अनुराधा तिवारी (35) ने बुधवार देर रात फांसी लगाकर जान दे दी। बेटे युवराज तिवारी ने मां को फंदे पर लटकता देखा तो पुलिस को सूचना दी और रस्सी काटकर उन्हें नीचे उतारा। सूचना पर सुंदरपुर चौकी प्रभारी आदित्य मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

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पुलिस के अनुसार, घटना का कारण शुरुआती जांच में स्पष्ट नहीं था। अनुराधा के पति धनंजय तिवारी की करीब तीन वर्ष पहले मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद अनुराधा को होमगार्ड की नौकरी मिली थी। पिछले महीने उसकी ड्यूटी चितईपुर थाने में लगी थी, जबकि इस महीने दूसरी जगह ड्यूटी लगाई गई थी। बुधवार को ड्यूटी से घर लौटने के बाद वह सामान्य थी। देर रात उसने रस्सी के सहारे फांसी लगा ली।