विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान, VIDEO

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जनसेवा से देशसेवा के संकल्प के साथ बुधवार को ‘सेवा संकल्प अभियान’ का शुभारंभ हुआ। 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले अभियान का उद्घाटन गंगा बहुउद्देशीय सभागार में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समारोह को आकर्षक बना दिया।

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