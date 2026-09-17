यूपी: निजी मकान में मिलीं 66 बाढ़ राहत किट, वीडियो से शुरू हुआ मामला; ग्रामीणों ने जताई आपत्ति

अधिकारियों ने मौके पर रखी राहत सामग्री को पिकअप पर लदवाकर बाढ़ राहत कार्य में वितरण के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने सामग्री को मौके से हटाने का विरोध करते हुए विधायक केतकी सिंह के पहुंचने तक इसे नहीं ले जाने देने की मांग की। इस दौरान नारेबाजी भी हुई।



प्रशासन की ओर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ और राहत सामग्री पिकअप पर लादकर वहां से ले जाई गई। ग्रामीणों के अनुसार राहत सामग्री दो कमरों में रखी गई थी। एक अन्य कमरे को खोलने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं खुल सका।



चर्चा यह भी रही कि बांसवरिया का एक व्यक्ति एग्रीटेक में निजी सर्वेयर है और उसी के माध्यम से बाढ़ राहत किट एक निजी मकान में रखवाई गई थी। इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एसडीएम बलिया सदर गोपनेश तिवारी ने बताया कि मौके से 66 राहत किट मिली हैं। इन्हें बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरित किया जाएगा। मामले की जांच कराई जाएगी। इसमें जो भी व्यक्ति संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।