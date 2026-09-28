{"_id":"6aba89fb1949c6717c09efae","slug":"video-bjp-district-president-sanjay-mishra-hits-back-at-rahul-gandhis-allegations-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने किया पलटवार;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बलिया में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों के बीच भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर चुनाव आयोग के समर्थन में पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्र भूमिका और उनकी गरिमा महत्वपूर्ण है। संजय मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। उनके अनुसार, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग का कोई निर्णय कांग्रेस की राजनीतिक सोच के अनुरूप नहीं होने पर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने चुनावों में कथित धांधली के आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की थी। वहीं, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया है।

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