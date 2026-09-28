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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Auction of 87 vehicles across three police stations; process to begin on September 29.

Ballia News: तीन थानों में 87 वाहनों की नीलामी, 29 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

Mon, 28 Sep 2026 02:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:24 AM IST
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Auction of 87 vehicles across three police stations; process to begin on September 29.
बलिया। जिले के तीन थानों में लंबे समय से खड़े लावारिस और सीज वाहनों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उभांव, नरही और सुखपुरा थाना परिसर में कुल 87 वाहनों की नीलामी कराई जाएगी। इनमें दोपहिया, चारपहिया और ई-रिक्शा शामिल हैं।
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उभांव थाना परिसर में 29 सितंबर को 63 वाहनों की नीलामी कराई जाएगी। इसमें दोपहिया और चारपहिया वाहन शामिल हैं। थाना परिसर में लंबे समय से खड़े वाहनों के निस्तारण के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि को थाना परिसर पहुंचकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
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न्यायालय के आदेश पर नरही थाना परिसर में 29 सितंबर को एक दोपहिया वाहन और एक ई-रिक्शा की नीलामी होगी। थानाध्यक्ष हरिशंकर सिंह ने बताया कि सीज वाहनों के निस्तारण के लिए नीलामी कराई जा रही है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसमें भाग ले सकते हैं।
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सुखपुरा थाना परिसर में लंबे समय से खड़े 22 लावारिस वाहनों की नीलामी एक अक्तूबर को कराई जाएगी। नीलामी की प्रक्रिया पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में नियमानुसार संपन्न होगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत बोली लगाकर वाहनों को खरीद सकेंगे।
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