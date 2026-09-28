{"_id":"6aba89bd5d5d06ad57090670","slug":"video-advocates-leveled-serious-allegations-of-arbitrariness-against-presiding-officers-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अधिवक्ताओं ने पीठासीन अधिकारियों पर लगाए मनमानी के गंभीर आरोप;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अधिवक्ताओं ने पीठासीन अधिकारियों पर लगाए मनमानी के गंभीर आरोप;video
बलिया जिले में बैरिया तहसील परिसर में अधिवक्ताओं का धरना सोमवार को सातवें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं का आरोप है कि इतने दिनों से धरना चलने के बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याएं जानने तक नहीं आया। इससे अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। धरनारत अधिवक्ताओं ने तहसील के अधिकारियों पर मनमानी और स्वेच्छाचारिता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कई मामलों में पक्ष-विपक्ष की सहमति और अधिवक्ताओं के माध्यम से समुचित सुनवाई के बिना ही मुकदमों का निस्तारण किया जा रहा है। गायब न्यायालयों से पत्रावलियां प्राप्त करने के लिए भी प्रभावी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कई मुकदमों की पत्रावलियों से आपत्तियां और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य निकालकर फाड़ दिए जा रहे हैं तथा इसके बाद वादकारियों पर जबरन फैसला थोपा जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि बैरिया तहसील के पीठासीन अधिकारियों का इस तरह का आचरण सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।