{"_id":"6ab3dcf541e9a417da024b1c","slug":"video-video-nayaya-ka-maga-ka-lkara-nashhaparayajaya-mabil-tavara-para-caugdhha-yavaka-sao-ka-aashavasana-para-naca-utara-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: न्याय की मांग को लेकर निष्प्रयोज्य मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, सीओ के आश्वासन पर नीचे उतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रुपईडीहा निवासी चंदन पटेल बुधवार सुबह न्याय की मांग को लेकर एक निष्प्रयोज्य मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने काफी देर तक युवक को समझाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा चित्रांशु गौतम के आश्वासन के बाद युवक टावर से नीचे उतर आया। पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा चित्रांशु गौतम ने बताया कि चंदन पटेल की ओर से पूर्व में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसे जबरन थाने में बैठाया था, जिसके बाद उसका मानसिक स्तर प्रभावित हुआ। युवक का कहना था कि वह मामले में न्याय चाहता है और इसी मांग को लेकर उसने टावर पर चढ़ने का निर्णय लिया। सीओ चित्रांशु गौतम ने युवक को आश्वस्त किया कि उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष रूप से जांच और छानबीन कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति की लापरवाही अथवा दोष सामने आता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीओ के आश्वासन के बाद चंदन पटेल टावर से नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई थी। पुलिस अधिकारियों ने युवक से पूरे मामले की जानकारी लेने के साथ ही उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच की बात कही है।

... और पढ़ें