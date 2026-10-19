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Video: हाथियों का उत्पात, आठ बीघा धान की फसल रौंदी, बिजली का पोल तोड़ा
कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज में जंगली हाथियों के झुंड ने रविवार रात जमकर उत्पात मचाया। बनकटी गांव के पास नहर किनारे खेतों में पहुंचे 24 से अधिक हाथियों ने करीब आठ बीघा धान की फसल रौंद दी। इसके बाद 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का पोल तोड़ दिया। इससे तार क्षतिग्रस्त हो गए और आसपास के गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। खेतों में मौजूद किसानों ने भागकर जान बचाई।
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