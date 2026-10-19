Video: बहराइच में दुर्गा विसर्जन जुलूस में एसओ के अभद्रता पर भड़के लोग

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गंगवल बाजार में सोमवार को दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान विवाद हो गया। दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने पयागपुर थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह पर गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। इससे नाराज समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने गंगवल बाजार स्थित श्री कल्याण नाथ मंदिर तिराहे पर सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी थानाध्यक्ष से सामूहिक रूप से माफी मांगने की मांग पर अड़े रहे। जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाना था। विसर्जन जुलूस सड़क से गुजर रहा था। इसी दौरान पुलिस वाहन को आगे निकालने को लेकर विवाद होने की बात सामने आई। दुर्गा पूजा समिति काली मंदिर के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का आरोप है कि थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने उनके साथ गाली-गलौज की और डीजे बजाने को लेकर भी आपत्तिजनक शब्द कहे। घटना से नाराज समिति के सदस्यों के साथ सैकड़ों लोग सड़क पर बैठ गए। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई और आवागमन प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारी थानाध्यक्ष को मौके पर बुलाने और उनसे सामूहिक माफी की मांग पर अड़े रहे। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर स्थिति सामान्य कराने का प्रयास किया। समाचार लिखे जाने तक प्रदर्शन जारी था। मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष और आगे की कार्रवाई सामने नहीं आई थी।

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