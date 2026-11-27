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Video: बहराइच में रोजगार सेवकों की हड़ताल सातवें दिन भी जारी, विकास कार्य प्रभावित
ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर रोजगार सेवकों की हड़ताल शुक्रवार को सातवें दिन भी जारी रही। संगठन के जिलाध्यक्ष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में रोजगार सेवकों ने विकास भवन परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।
जिलाध्यक्ष पंकज मिश्रा ने कहा कि रोजगार सेवकों की मांगों पर सरकार को तत्काल विचार कर समाधान करना चाहिए। हड़ताल के कारण ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा विशेष रोजगार सृजन सप्ताह प्रभावित हुआ है। रोजगार सेवकों ने कहा कि मांगों का निस्तारण नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
संगठन ने कुछ ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों में फर्जी हाजिरी लगाए जाने का आरोप भी लगाया।
जिला महामंत्री दीपक सिंह सेंगर ने कहा कि रोजगार सेवकों के मान-सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौके पर भारी संख्या में रोजगार सेवक मौजूद रहे और जोरदार नारे लगा कर अपनी आवाज़ बुलंद की।
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