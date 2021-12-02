Bahraich News: बराबरी पर छूटा फुटबॉल मैच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 29 Nov 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
बहराइच। शहर के सिविल लाइंस स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में शनिवार को खेलो इंडिया टीम और स्टेडियम टीम के बीच अभ्यास फुटबॉल मैच खेला गया। कड़े मुकाबले में दोनों टीमों ने तीन-तीन गोल किए और मैच बराबरी पर छूटा। फुटबॉल कोच राकेश पासवान के मार्गदर्शन में हुए मैच में युवराज ने रेफरी की भूमिका निभाई। शिवा, सैफ अली, शौर्य, आयुष, शुभ, मयंक, प्रतीक और दिव्यांशु सहित कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। अभ्यास मैच का उद्देश्य खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास का अवसर देना और उनके खेल में सुधार करना रहा।
विज्ञापन