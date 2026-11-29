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भगवद्गीता मैराथन अभियान के तहत नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज स्थित धमबोझी इस्कॉन मंदिर की पांडू रंगीनी देवी दासी बहराइच के रुपईडीहा बाजार में भगवद्गीता के प्रचार-प्रसार में जुटी हैं। हरे राधा-हरे कृष्ण के संकीर्तन और जयघोष के साथ वह बाजार में लोगों को भगवद्गीता खरीदने और उसका नियमित अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अभियान के दौरान पांडू रंगीनी देवी दासी भगवद्गीता की एक प्रति भारतीय मुद्रा में 300 रुपये और नेपाली मुद्रा में 500 रुपये में उपलब्ध करा रही हैं। उनका कहना है कि भक्त और भगवान के बीच आध्यात्मिक संबंध मजबूत करने में धार्मिक साहित्य और ज्ञान की अहम भूमिका है। जब मनुष्य तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पहुंचता, तो भगवान और भक्त के बीच प्रेम और भक्ति का भाव कमजोर पड़ने लगता है। उन्होंने लोगों से भगवद्गीता को केवल धार्मिक पुस्तक न मानकर जीवन को सही दिशा देने वाले आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत के रूप में पढ़ने की अपील की। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक गीता का संदेश पहुंचाना और उन्हें इसके अध्ययन के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान में इस्कॉन मंदिर से जुड़े समर्थक भी सहयोग कर रहे हैं। सभी मिलकर रूपईडीहा बाजार में संकीर्तन करते हुए लोगों को भगवद्गीता के महत्व, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करा रहे हैं।

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