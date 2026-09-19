बहराइच में प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे बृजभूषण सिंह, बोले- मिलावट करने वालों के सम्राट हैं रामदेव

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बहराइच में शनिवार को पानी टंकी क्षेत्र स्थित एक लॉन में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह शामिल हुए। इसमें मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बाबा रामदेव और पतंजलि को लेकर अपने पुराने आरोपों को दोहराया। उन्होंने कहा कि वह मिलावटी और नकली सामान बनाने वालों का विरोध करते हैं। आरोप लगाया कि मिलावट के मामले में बाबा रामदेव सबसे आगे हैं। बृजभूषण सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे जो होगा, देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मामला केवल पतंजलि के घी तक सीमित नहीं है। गांव-गांव में नकली पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री हो रही है। उनके अनुसार, नकली खाद्य पदार्थ आज बड़ी समस्या बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने पतंजलि के कुछ उत्पादों को लेकर विदेशों में कार्रवाई और विभिन्न अदालतों में चल रहे मामलों का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी, सांसद प्रतिनिधि सुनील कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेश पांडेय, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख अजीत प्रताप सिंह और यशुवेंद्र विक्रम सिंह समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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