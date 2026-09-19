फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   बहराइच में प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे बृजभूषण सिंह, बोले- मिलावट करने वालों के सम्राट हैं रामदेव

बहराइच में प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे बृजभूषण सिंह, बोले- मिलावट करने वालों के सम्राट हैं रामदेव

Sat, 19 Sep 2026 05:45 PM IST
Bhupendra Singh
Bhupendra Singh Bhupendra Singh
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:45 PM IST
बहराइच में प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे बृजभूषण सिंह, बोले- मिलावट करने वालों के सम्राट हैं रामदेव
बहराइच में शनिवार को पानी टंकी क्षेत्र स्थित एक लॉन में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह शामिल हुए। इसमें मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बाबा रामदेव और पतंजलि को लेकर अपने पुराने आरोपों को दोहराया। उन्होंने कहा कि वह मिलावटी और नकली सामान बनाने वालों का विरोध करते हैं। आरोप लगाया कि मिलावट के मामले में बाबा रामदेव सबसे आगे हैं। बृजभूषण सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे जो होगा, देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मामला केवल पतंजलि के घी तक सीमित नहीं है। गांव-गांव में नकली पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री हो रही है। उनके अनुसार, नकली खाद्य पदार्थ आज बड़ी समस्या बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने पतंजलि के कुछ उत्पादों को लेकर विदेशों में कार्रवाई और विभिन्न अदालतों में चल रहे मामलों का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी, सांसद प्रतिनिधि सुनील कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेश पांडेय, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख अजीत प्रताप सिंह और यशुवेंद्र विक्रम सिंह समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

धर्मशाला: खिली धूप के बीच नड्डी डल झील में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

Dharamshala: Amidst bright sunshine, devotees took a holy dip in Naddi Dal Lake.
Dharamshala
19 Sep 2026

चमोली: गांव के दूध से तैयार होते हैं धुनारघाट के मशहूर पेड़े, स्वाद के लिए दूर-दूर से पहुंचते हैं लोग

Chamoli: Dhunarghat's famous pedas are made from village milk; people travel from far and wide for their taste
Chamoli
19 Sep 2026

कानपुर: घाटमपुर की सड़कों पर युवाओं का प्रदर्शन, यूजीसी के विरोध में निकाला जुलूस

Kanpur Youth protest on the streets of Ghatampur rally held against UGC
Kanpur
19 Sep 2026

Video: लखनऊ के इटौंजा में स्कूल बस में लगी आग, दो बच्चे झुलसे

Video: लखनऊ के इटौंजा में स्कूल बस में लगी आग, दो बच्चे झुलसे
Lucknow
19 Sep 2026

Video: महिला थाने में छात्राओं का दोस्त पुलिस कार्यक्रम, बेटियों को किया जाएगा जागरूक

Video: महिला थाने में छात्राओं का दोस्त पुलिस कार्यक्रम, बेटियों को किया जाएगा जागरूक
Lucknow
19 Sep 2026
विज्ञापन

मेरठ में पहली बार डोपिंग जागरूकता कार्यशाला, 22 सितंबर को खिलाड़ियों को किया जाएगा जागरूक

Doping Awareness Workshop to Be Held in Meerut on September 22
Meerut
19 Sep 2026

वीडियो: एचपीयू में एबीवीपी-एसएफआई कार्यकर्ताओं की झड़प के बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

Additional police force deployed at HPU following a clash between ABVP and SFI activists
Shimla
19 Sep 2026
विज्ञापन

चंबा: राधाष्टमी पर कुनैला शिखर में हुआ भव्य जागरण, सुबह साल खड्ड में श्रद्धालुओं ने किया स्नान

grand Jagran was held at Kunaila Shikhar on Radhashtami; devotees took a holy dip in the Sal Khad in the morning.
Chamba
19 Sep 2026

भिवानी में कैंटर की टक्कर से मार्केट कमेटी कर्मचारी की मौत, ड्यूटी से लौटते समय हुआ हादसा

Market committee employee dies after being hit by a Canter truck in Bhiwani; accident occurred while returning from duty.
Bhiwani
19 Sep 2026

बहादुरगढ़ में राधा अष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में गूंजे भजन-कीर्तन

Bhajans and kirtans resonated at the ISKCON temple in Bahadurgarh on Radha Ashtami.
Jhajjar/Bahadurgarh
19 Sep 2026

Video: बहराइच में तेंदुए ने घर में घुसकर ग्रामीण पर किया हमला, गंभीर

Video: बहराइच में तेंदुए ने घर में घुसकर ग्रामीण पर किया हमला, गंभीर
Bahraich
19 Sep 2026

Video: बहराइच में घाघरा बैराज पर मिली लाश, नेपाल से बहकर आने की आशंका

Video: बहराइच में घाघरा बैराज पर मिली लाश, नेपाल से बहकर आने की आशंका
Bahraich
19 Sep 2026

शुक्लागंज में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे, गगनीखेड़ा झील पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Chants of Ganpati Bappa Morya echo in Shuklaganj crowds of devotees throng the Gagnikheda Lake
Kanpur
19 Sep 2026

फतेहाबाद में 50 दिन बाद फिर अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस का अभियान

Municipal Council and Traffic Police launch another anti-encroachment drive in Fatehabad after 50 days.
Fatehabad
19 Sep 2026

वीडियो: समरहिल चौकी के पास एबीवीपी-एसएफआई कार्यकर्ता भिड़े, दो घायल, माैके पर पुलिस बल तैनात

ABVP and SFI activists clash near Summerhill police post; two injured, police force deployed at the scene.
Himachal Pradesh
19 Sep 2026

राजस्थान: नागौर में स्थायी एसपी की नियुक्ति क्यों अटकी? हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह में मांगा जवाब

nagaur sp appointment rajasthan high court election commission notice rlp pil
Jodhpur
19 Sep 2026

झज्जर के बेरी में राधा अष्टमी पर माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Crowds of devotees thronged the Mata Bhimeshwari Devi Temple in Beri, Jhajjar, on the occasion of Radha Ashtami.
Jhajjar/Bahadurgarh
19 Sep 2026

कानपुर: हाईवे पर रोडवेज बस से उठा धुआं, सवारियों में मची अफरा तफरी

Kanpur Smoke billows from a state transport bus on the highway panic ensues among passengers
Kanpur
19 Sep 2026

कानपुर: सरकारी जमीन पर बना अवैध कब्रिस्तान जमींदोज, मेट्रो निर्माण कार्य में बना था बड़ी बाधा

Kanpur Illegal graveyard built on government land razed it had posed major hurdle to Metro construction work
Kanpur
19 Sep 2026

रेवाड़ी में हनुमान अंश फिल्म देखकर भावुक हुए विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बोले- ऐसा लगा जैसे सत्संग में बैठे हों

MLA Laxman Singh Yadav became emotional after watching the film 'Hanuman Ansh' in Rewari; he remarked that it felt as though he were sitting in a *satsang* (spiritual gathering).
Rewari
19 Sep 2026

औरैया: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आधी रात खूनी भिड़ंत, खड़े डंपर में पीछे से घुसा दूसरा डंपर

Auraiya Deadly midnight collision on Bundelkhand Expressway one dumper rams into rear of a stationary dumper
Auraiya
19 Sep 2026

फरीदाबाद: नशे ने परिवार बिखेरा तो कर्मवीर ने खुद छोड़ा, दूसरों को भी कर रहे जागरूक

Karmaveer of Atali gave up his addiction about 25 years ago
Faridabad
19 Sep 2026

फरीदाबाद में पूर्व सरपंच के घर चोरी: डेढ़ करोड़ के गहने-नकदी उड़ाए, परिवार को किया था बेहोश

Theft of 1-5 crore at former Sarpanch house in Faridabad
Faridabad
19 Sep 2026

बल्लभगढ़ मेडिकल कॉलेज: एक अक्तूबर तक अल्ट्रासाउंड शुरू नहीं तो कंपनी ब्लैक लिस्ट

Ballabgarh Medical College Company to be blacklisted if ultrasound services do not start by October 1
Faridabad
19 Sep 2026

महिला कांग्रेस की सक्रियता और महिला आरक्षण पर सवाल, हांसी में महिला कांग्रेस की हांसी जिला प्रभारी तृप्ता ठाकुर बोलीं...

Amidst questions regarding the activism of the Mahila Congress and the issue of women's reservation, Tripta Thakur—the Mahila Congress in-charge for the Hansi district—spoke out in Hansi...
Hisar
19 Sep 2026

VIDEO: राधारानी का श्रृंगार...जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर

Grand Shringar Aarti of Radha Rani Held at Rawal Temple on Radhashtami, Mahavan
Mathura
19 Sep 2026

राजस्थान: सीए के अपहरण की साजिश क्यों रची? 1000 कैमरों की फुटेज से खुला राज, मास्टरमाइंड समेत तीन गिरफ्तार

Financial Distress and Need for Money Led to CA Kidnapping Plot in Jaipur, Three Arrested
Jaipur
19 Sep 2026

गुरुग्राम के मॉल में देह व्यापार: 18 स्पा सेंटरों पर मारा छापा, जानें पुलिस ने क्या कहा

Gurugram malls Raids conducted on 18 spa centers here is what the police said
Gurugram
19 Sep 2026

कानपुर: मेट्रो निर्माण कार्य में रोड़ा बने अवैध कब्रिस्तान पर गरजा बुलडोजर

Kanpur Bulldozer razes illegal graveyard obstructing Metro construction work
Kanpur
19 Sep 2026

हरिद्वार: यूपीआई से भुगतान करने पर चार्ज लगाने के विरोध में यूथ कांग्रेस

Haridwar: Youth Congress in protest against charging for payment through UPI.
Haridwar
19 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed