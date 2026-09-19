बहराइच: बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर फिर साधा निशाना, बोले- मिलावट करने वालों में वो सबसे आगे

यूपी के बहराइच में शनिवार को शहर के पानी टंकी क्षेत्र स्थित एक लॉन में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने हाईस्कूल और इंटर के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बाबा रामदेव और पतंजलि को लेकर अपने पुराने आरोपों को दोहराया। कहा कि वह मिलावटी और नकली सामान बनाने वालों का विरोध करते हैं और मिलावट के मामले में बाबा रामदेव सबसे आगे हैं।

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