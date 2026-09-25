बागपत: जनता वैदिक कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ, आठ विश्वविद्यालयों की टीमें ले रहीं हिस्सा

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बागपत जनपद में बड़ौत स्थित जनता वैदिक कॉलेज में शुक्रवार को शताब्दी और हीरक जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मेरठ, रोहतक समेत आठ विश्वविद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। जिला पंचायत मथुरा के अध्यक्ष किशन सिंह ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पहले दिन लीग मैच खेले जाएंगे। इस दौरान कॉलेज समिति अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, सचिव योगेंद्र सिंह, महक सिंह और पूर्व विधायक वीरपाल राठी मौजूद रहे।

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