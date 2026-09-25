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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 25 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Fri, 25 Sep 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 25-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

02:30 AM, 25-Sep-2026

मेरठ: घर में रखा था मां का शव, बाहर से बिना बताए कार उठाकर ले गई आरटीओ की टीम; अब कटवा रहे चक्कर

Meerut: Mother's body was kept at home; RTO team towed away the car without notice
सदर रंजीतपुरी निवासी मनीष अग्रवाल और आशीष अग्रवाल की माता का निधन हो गया। अस्पताल से शव घर लाए ही थे कि एक घंटे बाद आरटीओ की टीम उनकी समय सीमा पूरी कर चुकी कार को उठाकर ले गई। इस अमानवीय कृत्य पर स्थानीय लोगों में रोष है।  और पढ़ें
02:24 AM, 25-Sep-2026

Shamli News: गणेश चतुर्थी पर निकाली भव्य शोभायात्रा

Grand procession taken out on Ganesh Chaturthi
श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर बृहस्पतिवार को नगर में शोभायात्रा निकाली गई। और पढ़ें
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02:24 AM, 25-Sep-2026

Saharanpur News: दूसरी शादी के बाद नहीं हुआ बच्चा, इसलिए महिला ने चोरी किया था नवजात, गिरफ्तार

Woman arrested for stealing newborn after failing to conceive following second marriage. और पढ़ें
02:23 AM, 25-Sep-2026

Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

Today's events और पढ़ें
02:22 AM, 25-Sep-2026

Saharanpur News: दरवाजे पर ट्रैक्टर से मारी टक्कर, घर पर किया पथराव, तीन पर प्राथमिकी दर्ज

Tractor rammed into the door, house pelted with stones; FIR registered against three individuals. और पढ़ें
02:22 AM, 25-Sep-2026

Saharanpur News: पथराव के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Bail pleas of three accused in stone-pelting case rejected. और पढ़ें
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02:22 AM, 25-Sep-2026

Saharanpur News: ऑटो अप्रूवल में बड़ी चूक, चालान लंबित, फिर भी वाहन ट्रांसफर

Major lapse in auto-approval: vehicle transferred despite pending challan. और पढ़ें
02:21 AM, 25-Sep-2026

Saharanpur News: मेरठ में मिली जाली करेंसी भी एनआईए की जांच के दायरे में

Counterfeit currency seized in Meerut also under NIA investigation. और पढ़ें
02:21 AM, 25-Sep-2026

Saharanpur News: हत्या के दोषी पिता और पुत्र को आजीवन कारावास

Father and son convicted of murder sentenced to life imprisonment. और पढ़ें
02:20 AM, 25-Sep-2026

Saharanpur News: 26 साल पहले गांव से शहर आया था मुकेश, शुरू किया था दर्जी का काम

Mukesh came to the city from his village 26 years ago and started working as a tailor. और पढ़ें
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