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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 25 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 25-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
02:30 AM, 25-Sep-2026
मेरठ: घर में रखा था मां का शव, बाहर से बिना बताए कार उठाकर ले गई आरटीओ की टीम; अब कटवा रहे चक्कर
02:24 AM, 25-Sep-2026
Shamli News: गणेश चतुर्थी पर निकाली भव्य शोभायात्रा
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02:24 AM, 25-Sep-2026
Saharanpur News: दूसरी शादी के बाद नहीं हुआ बच्चा, इसलिए महिला ने चोरी किया था नवजात, गिरफ्तारWoman arrested for stealing newborn after failing to conceive following second marriage. और पढ़ें
02:23 AM, 25-Sep-2026
Saharanpur News: आज के कार्यक्रमToday's events और पढ़ें
02:22 AM, 25-Sep-2026
Saharanpur News: दरवाजे पर ट्रैक्टर से मारी टक्कर, घर पर किया पथराव, तीन पर प्राथमिकी दर्जTractor rammed into the door, house pelted with stones; FIR registered against three individuals. और पढ़ें
02:22 AM, 25-Sep-2026
Saharanpur News: पथराव के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिजBail pleas of three accused in stone-pelting case rejected. और पढ़ें
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02:22 AM, 25-Sep-2026
Saharanpur News: ऑटो अप्रूवल में बड़ी चूक, चालान लंबित, फिर भी वाहन ट्रांसफरMajor lapse in auto-approval: vehicle transferred despite pending challan. और पढ़ें
02:21 AM, 25-Sep-2026
Saharanpur News: मेरठ में मिली जाली करेंसी भी एनआईए की जांच के दायरे मेंCounterfeit currency seized in Meerut also under NIA investigation. और पढ़ें
02:21 AM, 25-Sep-2026
Saharanpur News: हत्या के दोषी पिता और पुत्र को आजीवन कारावासFather and son convicted of murder sentenced to life imprisonment. और पढ़ें
02:20 AM, 25-Sep-2026