बागपत: टोल पर मंत्री के काफिले में शामिल गाड़ी पर हमला, चार घायल

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बागपत में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के काठा टोल पर जिले के प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह सैनी के काफिले में शामिल एक गाड़ी पर कथित तौर पर टोलकर्मियों ने सरियों और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गाड़ी में सवार समीर, उसके भाई कैफ, चाचा पूर्व प्रधान मुर्तजा और आसिफ घायल हो गए। घायल समीर के अनुसार, वे दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री के साथ जा रहे थे। काठा टोल पार करने के बाद रास्ता पूछने के लिए गाड़ी आगे रोकने पर पीछे से आए टोलकर्मियों ने हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का सीएचसी में उपचार कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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