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बागपत: मिशन शक्ति के तहत छात्राओं ने संभाली यातायात व्यवस्था, हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए किया जागरूक
बागपत के राष्ट्र वंदना चौक पर मंगलवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने यातायात पुलिसकर्मी बनकर व्यवस्था संभाली। कक्षा 10, 11 और 12 की छात्राओं को पुलिसकर्मियों ने यातायात नियमों की जानकारी दी।
इसके बाद छात्राओं ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना रहा।
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