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किशोरी ने बताया कि 25 नवंबर को उसका भाई पड़ोसी का बैल बांधने जा रहा था। तभी पड़ोस के दो किशोरों ने उसके भाई के साथ गाली-गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर अपने भाई को बचाने पहुंची तो उसके साथ छेड़छाड़ कर मारपीट की गई। इसमें जांच अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद नोटिस देकर छोड़ दिए गए।

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बागपत। शहर की एक कॉलोनी में किशोरी के साथ छेड़छाड़ और उसके भाई की पिटाई कर घायल कर दिया गया। इसमें पुलिस ने दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद नोटिस देकर छोड़ दिया।