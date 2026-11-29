विज्ञापन



सरूरपुर कलां गांव निवासी सुदेश ने बताया कि वह तीन दिन पहले खेत से सरसों का साग लेने गई थी। तभी वहां मिले नरेंद्र और तीन अज्ञात युवकों ने उसके साथ गाली-गलौज कर मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप लगाया कि पुलिस को फोन करने का प्रयास किया तो उसका फोन छीन लिया। दूसरे पक्ष के नरेंद्र ने बताया कि दूसरे पट्टी की सुदेश और दो अज्ञात युवक ने उस पर हमला कर घायल कर दिया। इसमें जांच अधिकारी एसआई अमोल शर्मा का कहना है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

बागपत। सरूरपुर कलां गांव में जमीन के विवाद में महिला किसान सुदेश और नरेंद्र पक्ष में मारपीट हो गई। इसमें पुलिस ने शनिवार को दो नामजद और पांच अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।