बागपत: नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में 200 मरीजों की जांच

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कोर्ट रोड पर रविवार को नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शुभारंभ गन्ना समिति के अध्यक्ष ठाकुर प्रदीप सिंह ने फीता काटकर किया। शिविर में मरीजों की आंखों की जांच के साथ बीपी, शुगर समेत अन्य स्वास्थ्य जांच की गईं और जरूरत के अनुसार नि:शुल्क दवाएं वितरित की गईं। शिविर में डॉ. मनीषा तोमर, डॉ. तरुण तोमर, डॉ. शश्या तोमर, डॉ. हरेंद्र सिंह और डॉ. अखिलेश कुमार ने मरीजों की जांच कर चिकित्सकीय परामर्श दिया।

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