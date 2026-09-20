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बागपत: ट्रक को जैक लगाकर उठाया, तो हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया, मैकेनिक की मौत

Mohd Mustakim

Updated Sun, 20 Sep 2026 03:54 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 03:54 PM IST







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बागपत के चमरावल मार्ग पर मैकेनिक मोइन की दुकान पर खनन करने वाले वाहन को उसका चालक बिना बताए जैक पर उठाने लगा। हाइटेंशन की चपेट में आने से वाहन में करंट उतर आया और मोइन की जलकर मौत हो गई। ... और पढ़ें

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