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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 20 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Sun, 20 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 20-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:29 AM, 20-Sep-2026

Saharanpur News: यमुना खादर में जमीन कब्जाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने, लहराए हथियार

Two groups clash over land encroachment in Yamuna Khadar; weapons brandished.
Two groups clash over land encroachment in Yamuna Khadar; weapons brandished. और पढ़ें
01:27 AM, 20-Sep-2026

Saharanpur News: ई-रिक्शा की चपेट में आकर चार वर्षीय मासूम की मौत

Four-year-old child dies after being hit by an e-rickshaw.
Four-year-old child dies after being hit by an e-rickshaw. और पढ़ें
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01:26 AM, 20-Sep-2026

Saharanpur News: आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Accused's anticipatory bail plea rejected. और पढ़ें
01:25 AM, 20-Sep-2026

Saharanpur News: पीडब्ल्यूडी की महिला जेई से छेड़छाड़, जबरन शराब पिलाने का प्रयास, प्राथमिकी दर्ज

FIR registered for molestation and attempted forced alcohol consumption involving a female PWD Junior Engineer. और पढ़ें
01:23 AM, 20-Sep-2026

Saharanpur News: नवीन साधेंगे पुराने अनुभव, नई टीम के साथ भी होगा मंथन

New initiatives will leverage past experience; deliberations will also be held with the new team. और पढ़ें
01:08 AM, 20-Sep-2026

Saharanpur News: जलकुंभी से कृष्णा नदी का बहाव बाधित, खेतों में हुआ जलभराव

Krishna River's flow obstructed by water hyacinth; fields waterlogged.
Krishna River's flow obstructed by water hyacinth; fields waterlogged. और पढ़ें
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01:07 AM, 20-Sep-2026

Shamli News: स्वास्थ्य टीम ने दो क्लीनिक किए सील, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय

गांव बाबरी में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाबरी-भंदौड़ा मार्ग और कैड़ी बस स्टैंड क्षेत्र में दो क्लीनिक सील किए। और पढ़ें
01:05 AM, 20-Sep-2026

Bijnor News: साप्ताहिक मेला स्पेशल ट्रेन का नजीबाबाद में होगा ठहराव

Weekly fair special train will have a stop at Najibabad और पढ़ें
01:04 AM, 20-Sep-2026

Shamli News: भाजपा सभासद को लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

People chased down and beat a BJP councilor.
नगरपालिका परिषद के वार्ड 16 के सभासद एवं भाजपा के जिला मंत्री अनिल उपाध्याय और वार्ड के लोगों के बीच नाला निर्माण रुकवाने पर विवाद हो गया। और पढ़ें
01:03 AM, 20-Sep-2026

Saharanpur News: टीबी से न डरें, समय पर कराएं इलाज, बीमारी होगी दूर

Do not fear TB; get timely treatment, and the disease will be cured. और पढ़ें
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