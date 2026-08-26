पेपर लीक के विरोध में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, पुलिस लाठीचार्ज पर आक्रोश; VIDEO

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परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों व यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष हरिओम उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से जुलूस की शक्ल में अंबेडकर पार्क पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की मांग की।

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