Azamgarh News: डेढ़ घंटे की बारिश से सड़कों पर भरा पानी

ठेकमा बाजार की मुख्य सड़क पर जगह-जगह पानी भर गया। दुकानों के सामने जलभराव होने से दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। मेंहनगर कस्बे में बारिश के पानी का बहाव रोके जाने से वार्ड नंबर चार, पांच और सात में जलभराव की स्थिति बन गई।शिकायत के बाद एसडीएम अशोक कुमार ने तहसीलदार और थानाध्यक्ष को पानी का बहाव खुलवाने और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। उधर, पवई क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पूरा शिवराम का परिसर और स्कूल तक पहुंचने वाला रास्ता भी पानी से घिर गया। खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने जलभराव की जानकारी मिलने की पुष्टि करते हुए जलनिकासी की व्यवस्था कराने का प्रयास किए जाने की बात कही। संवाद