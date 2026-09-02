Azamgarh News: पंचायत मतदाता सूची से 400 नाम गायब, जांच कर नाम जोड़ने की मांग

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श्रीनाथ यादव और प्रेमनरायन ने बताया कि गांव की पंचायत मतदाता सूची में पहले करीब 2900 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। वर्तमान सूची में 2491 नाम ही रह गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव में कुल 15 वार्ड हैं। एक वार्ड से करीब 35 लोगों के नाम काटे गए हैं, जबकि अन्य वार्डों से भी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। गांव में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम भी सूची में नहीं होने की बात ग्रामीणों ने कही।ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी, उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर शिकायत की गई थी। बुधवार को पुन: ब्लॉक कार्यालय में ज्ञापन देकर मामले की जांच, दोषियों पर कार्रवाई और काटे गए नामों का सत्यापन कर उन्हें तत्काल मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में चुन्नीलाल, शशिकपूर, जयप्रकाश, अर्जुन, अभिषेक आदि शामिल रहे।खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि मामले को दिखवाया जाएगा। नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। संभव है कि दस्तावेज पूरे न होने के कारण कुछ नाम कट गए हों। जिनके नाम कटे हैं, वे फार्म-6 भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। सत्यापन के बाद नाम जोड़ा जाएगा।