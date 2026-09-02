यूपी: सांई गांव के फ्लैट से ईडी ने आलोक को उठाया, 120 करोड़ के घोटाले में जा चुका है जेल; जानें पूरा मामला

फर्जी साॅफ्टवेयर के जरिये टोल प्लाजा से अवैध वसूली मामले में प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ की टीम ने बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ काजीसराय स्थित साईं गांव अपार्टमेंट से आलोक कुमार सिंह को हिरासत में लिया है। वह फ्लैट संख्या 106 में रहता है।

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ईडी की टीम ने बुधवार की अलसुबह ही उसे हिरासत में लिया। साल भर पहले एसटीएफ ने 42 टोल प्लाजा से 120 करोड़ के घोटाले में आलोक कुमार सिंह समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ ईडी ने आजमगढ़ और मिर्जापुर में भी टोल प्लाजा से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई किए हैं।जौनपुर के सराय ख्वाजा के मूल निवासी आलोक कुमार सिंह पहले टोल प्लाजा पर कर्मचारी था। आईटी विशेषज्ञों और टोल प्लाजा पर काम करते हुए आलोक कुमार सिंह ने फर्जी साॅफ्टवेयर तैयार किए थे। आरोप था कि गिरोह बनाकर देश के विभिन्न राज्यों के टोल प्लाजा पर अवैध वसूली की है।टोल शुल्क का पांच प्रतिशत रकम सरकारी कोष और 95 प्रतिशत रकम आलोक अपने साथियों में बांटता था। एसटीएफ लखनऊ ने इस गिरोह का भंड़ाफोड़ किया तो पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के आरोपी बेनकाब हुए। जनवरी 2025 में आलोक कुमार सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही भदोही ज्ञानपुर निवासी पंकज शुक्ला, प्रयागराज के परानीपुर मेजा यमुनापार निवासी राजू मिश्रा, मध्य प्रदेश के सीधी मझौली निवासी मनीष मिश्रा एसटीएफ के हत्थे चढ़े थे।