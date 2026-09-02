फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   ED picks up Alok from flat in Sai village he has previously been jailed in 120 crore scam in varanasi

यूपी: सांई गांव के फ्लैट से ईडी ने आलोक को उठाया, 120 करोड़ के घोटाले में जा चुका है जेल; जानें पूरा मामला

Thu, 03 Sep 2026 05:35 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 03 Sep 2026 05:35 AM IST
सार

आजमगढ़ में सांई गांव स्थित फ्लैट से ईडी ने आलोक को हिरासत में लिया। वह 120 करोड़ रुपये के घोटाले में जेल जा चुका है। करीब एक साल पहले 42 टोल प्लाजा से जुड़े घोटाले में एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया था। मामले में आजमगढ़ और मिर्जापुर के टोल प्लाजा से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन
ED picks up Alok from flat in Sai village he has previously been jailed in 120 crore scam in varanasi
ईडी की बड़ी कार्रवाई। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फर्जी साॅफ्टवेयर के जरिये टोल प्लाजा से अवैध वसूली मामले में प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ की टीम ने बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ काजीसराय स्थित साईं गांव अपार्टमेंट से आलोक कुमार सिंह को हिरासत में लिया है। वह फ्लैट संख्या 106 में रहता है। 

विज्ञापन


ईडी की टीम ने बुधवार की अलसुबह ही उसे हिरासत में लिया। साल भर पहले एसटीएफ ने 42 टोल प्लाजा से 120 करोड़ के घोटाले में आलोक कुमार सिंह समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ ईडी ने आजमगढ़ और मिर्जापुर में भी टोल प्लाजा से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई किए हैं।
विज्ञापन


जौनपुर के सराय ख्वाजा के मूल निवासी आलोक कुमार सिंह पहले टोल प्लाजा पर कर्मचारी था। आईटी विशेषज्ञों और टोल प्लाजा पर काम करते हुए आलोक कुमार सिंह ने फर्जी साॅफ्टवेयर तैयार किए थे। आरोप था कि गिरोह बनाकर देश के विभिन्न राज्यों के टोल प्लाजा पर अवैध वसूली की है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


टोल शुल्क का पांच प्रतिशत रकम सरकारी कोष और 95 प्रतिशत रकम आलोक अपने साथियों में बांटता था। एसटीएफ लखनऊ ने इस गिरोह का भंड़ाफोड़ किया तो पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के आरोपी बेनकाब हुए। जनवरी 2025 में आलोक कुमार सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही भदोही ज्ञानपुर निवासी पंकज शुक्ला, प्रयागराज के परानीपुर मेजा यमुनापार निवासी राजू मिश्रा, मध्य प्रदेश के सीधी मझौली निवासी मनीष मिश्रा एसटीएफ के हत्थे चढ़े थे।

42 टोल प्लाजा पर आलोक ने इंस्टाल किए थे साॅफ्टवेयर
अतरैला शिव गुलाम टोल प्लाजा पर काम करने के दौरान ही आलोक कुमार सिंह ने फर्जी साॅफ्टवेयर तैयार किया था। एसटीएफ ने उस समय अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया था कि आलोक ने 42 टोल प्लाजा पर फर्जी साॅफ्टवेयर इंस्टाल किए थे। अब ईडी ने मनी लाॅन्डि्रंग के मामले में यह कार्रवाई शुरू की है।

शहर में तीन टोल प्लाजा, सुबह से मची रही हलचल
टोल प्लाजा पर ईडी की कार्रवाई से शहर के तीन अन्य टोल प्लाजा पर हलचल मची रही। कैथी टोल प्लाजा, डाफी टोल प्लाजा और ढेरही टोल प्लाजा के संचालकों और मैनेजर समेत कर्मियों में ऊहापोह की स्थिति मची रही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed