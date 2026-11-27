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मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिशूल के तहत जहानागंज पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त टीम ने ग्राम सीही में निर्माणाधीन बाउंड्री और बबूल के पेड़ के पास से 52.607 किलोग्राम गांजे के साथ तस्कर बृजेश राजभर उर्फ धरमू राजभर (40) को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 26 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया है।

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