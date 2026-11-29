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निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न कक्षाओं में जाकर बच्चों से पूछा कि उन्हें आज क्या पढ़ाया गया है। उन्होंने बच्चों की कॉपियां और किताबें देखकर पढ़ाई का स्तर जाना तथा विषयों से संबंधित सवाल भी पूछे। बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाते हुए उन्होंने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा पहचानने के लिए प्रेरित किया।जिलाधिकारी ने विद्यालय में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, शैक्षणिक संसाधनों और डिजिटल शिक्षा की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने उपलब्ध शिक्षण सामग्री का विद्यार्थियों के हित में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।शिक्षकों से कहा कि बच्चों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखें, बल्कि उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार सीखने के अवसर भी उपलब्ध कराएं। उन्हें लगातार प्रोत्साहित करें, ताकि वे अपनी प्रतिभा निखारकर जीवन में आगे बढ़ सकें।जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी जाएगी। कमियां मिलने पर उन्हें प्राथमिकता से दूर कराया जाएगा।