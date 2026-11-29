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निरीक्षण के दौरान न्यायमूर्ति ने हॉल ऑफ जस्टिस में जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय और अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसपी डॉ. अनिल कुमार भी पहुंचे और सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की।इसके बाद न्यायमूर्ति ने अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) कोर्ट को मुख्य दीवानी न्यायालय परिसर में स्थापित करने की मांग उठाई।उन्होंने कहा कि इससे अधिवक्ताओं और वादकारियों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी। वहीं, संघ के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव ने साइकिल स्टैंड सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का मुद्दा उठाया। न्यायमूर्ति ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।इसके बाद न्यायमूर्ति ने न्यायालय के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों से संवाद कर कार्यप्रणाली व समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान अपर जिला जज कमलापति, अजय श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिवक्ताओं में वरिष्ठ अधिवक्ता स्वामीनाथ यादव, हरिवंश यादव, रफीक अहमद, दशरथ यादव, एनबी राय, ओमप्रकाश सिंह, दयाशंकर मिश्रा, राजीव सिंह, प्रदीप सिंह और संजय सिंह शामिल रहे।