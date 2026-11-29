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मुबारकपुर के पुरुषोत्तमपुर गांव के रहने वाले पंचनारायण सिंह उर्फ अजय अपनी पत्नी शैलेश का का इलाज कराने दिल्ली गए थे। दिल्ली के डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति गंभीर बताते हुए इलाज से हाथ खड़े कर दिए और घर ले जाने की सलाह दी।इसके बाद पति पंचनारायण अपने 10 वर्षीय बेटे पीयूष, साले राजकुमार और साढ़ू मनोज सिंह के साथ कार से घर लौट रहे थे। रास्ते में शामली जनपद के बहजोई थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे पर टोल नंबर 112 के पास उनकी कार आगे चल रही गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई।हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और यूपीडा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने पंचनारायण सिंह, उनके बेटे पीयूष और साले राजकुमार को मृत घोषित कर दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल कैंसर पीड़ित पत्नी शैलेश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कार चला रहे साढ़ू मनोज सिंह भी इस दुर्घटना में घायल हुए हैं।00गांव में पसरा मातम और शोकहादसे की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची, वहां कोहराम मच गया। जिस घर में पत्नी के स्वास्थ्य लाभ की दुआएं मांगी जा रही थीं, वहां तीन लोगों की मौत की दुखद सूचना पहुंच गई। गांव के लोग इस भयंकर हादसे से पूरी तरह स्तब्ध हैं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।एक्सप्रेसवे के जीएम ने परिजनों को दी हादसे की जानकारीसंभल। गंगा एक्सप्रेसवे के जीएम ने घायल शैलेश से मिले फोन नंबर के आधार पर परिवार को हादसे की सूचना दी। शैलेश ने बताया कि वह सो रही थीं और हादसा होने पर उनकी आंख खुली। शैलेश ने बताया कि उनके पति अजय कुमार राजमिस्त्री थे और पानी की बड़ी टंकियां बनाने का काम करते थे। मृतक पीयूष उनका इकलौता बेटा था। भाई राजकुमार कंप्यूटर का कारोबार करते थे। बहजोई थाना प्रभारी राजीव कुमार मलिक ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद0000 वर्जनदुर्घटना का मामला है, वहीं पर उनका पोस्टमार्टम हुआ होगा। वहां की पुलिस उन्हें पंचनामा बनाकर बॉडी सौंपेगी, तब वह उसे यहां लाएंगे। हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। -शशिचंद चौधरी, थाना प्रभारी मुबारकपुर।सड़क हादसे में तीन लोगों की जान गई है। एक महिला घायल है। जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसा किन कारणों से हुआ है, इसकी जांच कराई जा रही है। पीड़ित परिवार को सूचना दे दी गई है। -विकास चंद्र त्रिपाठी, एसपी, संभल।