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लाल बिहारी यादव ने कहा कि शिक्षक निर्वाचन का चुनाव चुनौतीपूर्ण था। शिक्षकों और समाजवादी विचारधारा के समर्थकों के सहयोग से उन्हें जीत मिली है। उन्होंने शिक्षकों के सम्मान और हितों की रक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सपा सरकार बनने पर शिक्षकों के मानदेय और सम्मान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए जुटने का आह्वान किया।जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि एमएलसी की जीत शिक्षकों के संघर्ष, एकजुटता और समाजवादी विचारधारा की जीत है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की अपील की।इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, विधायक अखिलेश यादव, नफीस अहमद, पूजा सरोज, बेचई सरोज, बृजलाल सोनकर, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, जिला प्रवक्ता पप्पू कुमार यादव आदि रहे। संचालन अजीत कुमार राव ने किया।